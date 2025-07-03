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Ландо Норрис: «Я не на уровне Пиастри в плане контроля над эмоциями»

Норрис рассказал, в чем уступает Пиастри.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис порассуждал о том, что постоянно анализирует собственные просчеты.

«Мне совсем не все равно, и поэтому я всегда думаю, почему сделал это, почему принял неверное решение, почему слишком сильно атаковал в этом повороте.

Иногда речь о миллисекундах излишнего рвения, за которые ты расплачиваешься. В голове у себя это звучит весьма просто, но порой очень тяжело найти четкие ответы. Есть много разных факторов – как на трассе, так и вне ее.

Важно найти наиболее комфортные условия, чтобы добиться стабильности и показывать скорость и результат постоянно», – отметил британец в подкасте Beyond the Grid.

Ландо также высказался о контроле над эмоциями:

«Безусловно, не считаю, что я на уровне Оскара Пиастри. Иногда он выглядит более счастливым после шестого места, чем после победы. Может, это высочайший уровень – что-то вроде поведения Кими [Райкконена].

Я определенно суров к себе. В то же время сейчас я расстраиваюсь меньше, чем в прошлом. В этом смысле, безусловно, есть прогресс. Мне нужно было прибавить в этом плане, и, думаю, я прибавил».

Норрис получил 10 из 10 от сайта «Ф-1» за Гран-при Австрии, Бортолето – 2-й, Лоусон – 3-й, Пиастри на равных с Алонсо, Ферстаппен вне топ-10

Ландо Норрис: «Сегодня у нас с Пиастри было несколько моментов плотной борьбы, но ничего такого, что заставило бы Андреа Стеллу нервничать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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