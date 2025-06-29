Ландо Норрис: «Сегодня у нас с Пиастри было несколько моментов плотной борьбы, но ничего такого, что заставило бы Андреа Стеллу нервничать»

Норрис доволен борьбой с Пиастри в Австрии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что получил большое удовольствие от гонки и от нового раунда соперничества со своим напарником по команде Оскаром Пиастри .

«У нас уже было несколько отличных сражений. Хотя те сражения, вероятно, были не столь продолжительными, как в этой гонке.

Думаю, мы оба знали, чего ожидать друг от друга. Мы оба хотим гоняться жестко, но честно. Нам нужно было оставить позади случившееся в Монреале, мне уж точно. И здорово, что мы можем снова выехать на трассу, устроить отличное сражение и заставлять друг друга действовать на пределе возможностей. Да, сегодня тоже было несколько моментов очень плотной борьбы, но ничего такого, чтобы заставило Андреа Стеллу сильно нервничать на командном мостике.

Что касается тактики, то я знал, на какое окно для первого пит-стопа мы изначально рассчитывали. Но потом я понял, что у нас никак не получится провести пит-стоп в эти временные рамки. Ведь я атаковал на пределе, потому что Оскар делал то же самое.

Мы довольно быстро поняли, что сегодня не будем бороться с «Феррари», которые оказались позади. Наша машина была очень быстрой. Так что смотрели мы только вперед», – рассказал Норрис.

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