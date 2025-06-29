  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Сегодня у нас с Пиастри было несколько моментов плотной борьбы, но ничего такого, что заставило бы Андреа Стеллу нервничать»
4

Ландо Норрис: «Сегодня у нас с Пиастри было несколько моментов плотной борьбы, но ничего такого, что заставило бы Андреа Стеллу нервничать»

Норрис доволен борьбой с Пиастри в Австрии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что получил большое удовольствие от гонки и от нового раунда соперничества со своим напарником по команде Оскаром Пиастри.

«У нас уже было несколько отличных сражений. Хотя те сражения, вероятно, были не столь продолжительными, как в этой гонке.

Думаю, мы оба знали, чего ожидать друг от друга. Мы оба хотим гоняться жестко, но честно. Нам нужно было оставить позади случившееся в Монреале, мне уж точно. И здорово, что мы можем снова выехать на трассу, устроить отличное сражение и заставлять друг друга действовать на пределе возможностей. Да, сегодня тоже было несколько моментов очень плотной борьбы, но ничего такого, чтобы заставило Андреа Стеллу сильно нервничать на командном мостике.

Что касается тактики, то я знал, на какое окно для первого пит-стопа мы изначально рассчитывали. Но потом я понял, что у нас никак не получится провести пит-стоп в эти временные рамки. Ведь я атаковал на пределе, потому что Оскар делал то же самое.

Мы довольно быстро поняли, что сегодня не будем бороться с «Феррари», которые оказались позади. Наша машина была очень быстрой. Так что смотрели мы только вперед», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Гран-при Австрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен не следил за Гран-при Австрии после схода: «Я смотрел гонку «24 часа Спа»
823 минуты назад
Юки Цунода: «Машина не то чтобы плохая. Но что бы я ни делал, шины плавятся – и я теряю сцепление»
339 минут назад
Джордж Расселл о прогнозе на Гран-при Великобритании: «Это очень хорошие новости»
141 минуту назад
WRC. Тянак выиграл Ралли Греции, Ожье – 2-й, Фурмо – 3-й
54 минуты назад
Главные моменты в истории автоспорта России: от первой гонки до дебюта в «Ф-1»
сегодня, 18:00
Кристиан Хорнер: «Пиастри чуть ли не занимается любовью с ###### выхлопной трубой Норриса круг за кругом, а шины не умирают – впечатляет»
8сегодня, 17:49
Карлос Сайнс: «Очень печально приехать в Австрию и даже не поучаствовать в гонке»
сегодня, 17:31
Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «У «Мерседеса» свои проблемы, специалисты «Ред Булл» не стали внезапно идиотами»
3сегодня, 17:24
Тото Вольфф о столкновении Антонелли с Ферстаппеном: «Досадно лишь, что из-за возникшей проблемы мы выбили кого-то еще»
11сегодня, 17:00
Франко Колапинто о выдавливании Пиастри: «Я его не увидел»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Формула-1» с Брэдом Питтом заработала 144 млн долларов в мировом прокате за выходные
4сегодня, 17:15Кино
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото