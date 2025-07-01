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«Заубер» объявил об открытии базы в Великобритании

«Заубер» сообщил, что запускает новый технологический центр в Бистере.

Центр будет служить базой для британских инженеров «Заубера», который в 2026 году преобразуется в заводскую команду «Ауди».

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто подчеркнул, что центр будет поддерживать основную базу в швейцарском Хинвиле и сыграет важную роль в долгосрочном успехе коллектива.

В «Ф-1» новая звезда – «гонщик дня» из команды-аутсайдера. Красиво обгоняет и собирает респекты Алонсо и Ферстаппена!

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Заубер»
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