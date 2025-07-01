«Заубер» объявил об открытии базы в Великобритании

«Заубер » сообщил, что запускает новый технологический центр в Бистере.

Центр будет служить базой для британских инженеров «Заубера», который в 2026 году преобразуется в заводскую команду «Ауди».

Глава проекта «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто подчеркнул, что центр будет поддерживать основную базу в швейцарском Хинвиле и сыграет важную роль в долгосрочном успехе коллектива.

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