«Заубер» объявил об открытии базы в Великобритании
«Заубер» сообщил, что запускает новый технологический центр в Бистере.
Центр будет служить базой для британских инженеров «Заубера», который в 2026 году преобразуется в заводскую команду «Ауди».
Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто подчеркнул, что центр будет поддерживать основную базу в швейцарском Хинвиле и сыграет важную роль в долгосрочном успехе коллектива.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Заубер»
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