Тото Вольфф: «На Гран-при Австрии были не лучшие для «Мерседеса» условия, но это не объясняет такого отставания»

Вольфф оценил выступление «Мерседеса» в Австрии.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф признал, что команде предстоит изучить причины нехватки скорости на Гран-при Австрии.

Этап проходил в не лучших для болида немецкой команды условиях, однако Вольфф считает, что сочетание нескольких факторов – жары, скоростных поворотов и абразивности асфальта, – все равно не объясняет такого отставания от «Макларена».

«В прошлом году мы вообще выиграли гонку в Австрии. Мы тогда были, не помню точно, но где-то в 10-15 секундах от лидеров (в тот момент, когда Ферстаппен и Норрис столкнулись и победа ушла Расселлу), и в целом в любом случае демонстрировали очень уверенное выступление.

В то время как в этом году мы проиграли лидерам минуту, так что случившееся в этой гонке для нас явно выбивается из общей картины сезона. При этом в данный момент мы действительно много экспериментируем с машиной – с положением на трассе, с настройками, с балансом.

Думаю, причина неудачи не только в асфальте, длинных проворотах и жаре. Ясно, что это не лучшие для нас условия, но это все равно не объясняет такое отставание. Думаю, мы знаем причину, хотя постфактум рассуждать всегда проще», – рассказал Вольфф.

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