Тото Вольфф о составе пилотов «Мерседеса»: «Все вопросы будут решены к летнему перерыву в чемпионате»

Вольфф обозначил сроки утверждения состава пилотов «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что команда хочет окончательно определиться с составом пилотов на следующий сезон к летнему перерыву в чемпионате.

Контракт с Джорджем Расселлом по-прежнему не продлен, хотя в «Мерседесе» неоднократно заявляли, что очень довольны британцем.

Считается, что решение по Расселлу в «Мерседесе» затягивают по причине того, что по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Во всех подобных ситуациях мы должны действовать в интересах акционеров. В интересах организации, гонщиков, вообще всех. И вы должны понять, в каком направлении хотите двигаться вперед.

При этом я не хочу издеваться над гонщиками, заставляя пилота ждать или намеренно не принимая решения в тот момент, когда это уже можно сделать. Так что я думаю, что у нас все в порядке. И сейчас еще июнь.

Понятно, что идет множество разных обсуждений. Моя позиция в этом вопросе всегда была открытой и прозрачной. И на определенном этапе – в ближайшую пару месяцев, а скорее к летнему перерыву в чемпионате, – нам будет нужно точно понимать, что мы делаем. Так что все вопросы будут решены к летнему перерыва в чемпионате.

До или после перерыва? Я бы сказал, скорее по ходу него», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк