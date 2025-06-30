  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф о составе пилотов «Мерседеса»: «Все вопросы будут решены к летнему перерыву в чемпионате»
0

Тото Вольфф о составе пилотов «Мерседеса»: «Все вопросы будут решены к летнему перерыву в чемпионате»

Вольфф обозначил сроки утверждения состава пилотов «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда хочет окончательно определиться с составом пилотов на следующий сезон к летнему перерыву в чемпионате.

Контракт с Джорджем Расселлом по-прежнему не продлен, хотя в «Мерседесе» неоднократно заявляли, что очень довольны британцем.

Считается, что решение по Расселлу в «Мерседесе» затягивают по причине того, что по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Во всех подобных ситуациях мы должны действовать в интересах акционеров. В интересах организации, гонщиков, вообще всех. И вы должны понять, в каком направлении хотите двигаться вперед.

При этом я не хочу издеваться над гонщиками, заставляя пилота ждать или намеренно не принимая решения в тот момент, когда это уже можно сделать. Так что я думаю, что у нас все в порядке. И сейчас еще июнь.

Понятно, что идет множество разных обсуждений. Моя позиция в этом вопросе всегда была открытой и прозрачной. И на определенном этапе – в ближайшую пару месяцев, а скорее к летнему перерыву в чемпионате, – нам будет нужно точно понимать, что мы делаем. Так что все вопросы будут решены к летнему перерыва в чемпионате.

До или после перерыва? Я бы сказал, скорее по ходу него», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoДжордж Расселл
logoТото Вольфф
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Главные моменты в истории автоспорта России: от первой гонки до дебюта в «Ф-1»
13 минут назадСпецпроект
Флавио Бриаторе: «Такой уровень выступлений «Альпин» начинает вызывать все больше опасений»
29 минут назад
Первые тесты болидов «Ф-1»-2026 пройдут за закрытыми дверями
сегодня, 10:59
«Ф-1» подтвердила 11 дней тестов в январе и феврале 2026-го, Гран-при Азербайджана перенесен на субботу
1сегодня, 10:39
Цунода стал претендентом на место в «Кадиллаке» (RN365)
8сегодня, 10:19
6-е место Лоусона в Австрии – лучший результат для Новой Зеландии за 49 лет: «Потрясающе – это был невероятно тяжелый год»
1сегодня, 09:51
Кристиан Хорнер: «Титул Ферстаппена нереалистичен, «Ред Булл» даже не думает о чемпионстве»
1сегодня, 09:15
Михаил Алешин: «Норрис и Пиастри «а-та-та» получили неслабо после Канады, «Макларен» намеренно развел их по углам в Австрии»
3сегодня, 08:46
«Ред Булл» завершил серию из 77 Гран-при в очках подряд (рекорд «Феррари» – 81), Ферстаппен – из 31
4сегодня, 08:19
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2025
25сегодня, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
58 минут назадФото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1сегодня, 06:15
«Формула-1» с Брэдом Питтом заработала 144 млн долларов в мировом прокате за выходные
16вчера, 17:15Кино
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15