Фернандо Алонсо: «Пробовал разные маневры, чтобы запутать Бортолето»

Алонсо остался доволен 7-м местом в Австрии.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Австрии, что был рад набранным очкам и финишу на 7-й позиции.

По словам Алонсо, во многом этот результат стал возможен благодаря тому, что он на протяжении почти всего заезда пользовался DRS, находясь позади Лиама Лоусона .

Также Алонсо порадовало сражение с Габриэлом Бортолето в конце заезда – пикантности ситуации добавляло то, что компания Фернандо является менеджерами бразильца.

«Это была тяжелая гонка. В этот уик-энд у нас не было темпа, но мы все равно смогли провести хорошую гонку. В первую очередь благодаря Лиаму Лоусону.

Потому что я попал в зону DRS позади него на 3-м круге. И на 70-м круге я по-прежнему находился все в той же зоне DRS. Я гнал в квалификационном темпе на отрезке с 4 до 9 поворота, до зоны детекции, а затем оказывался в зоне детекции в 1-м повороте, потом в 3-м. И так каждый круг.

В конце заезда нас догнал Габриэл Бортолето , и он был намного быстрее. Я уже правда подумал, что не смогу отбиться – но, к счастью, в самый нужный момент нас догнал Ландо Норрис и включились синие флаги.

А потому что Ландо обогнал нас, для нас дистанция гонки сократилась на круг. И финиш был уже на следующем круге, ведь мы оказались в круге позади лидера. Так что да, честно говоря, нам очень повезло финишировать 7-ми.

Я не хотел обгонять Ландо обратно, но в то же время не мог просто ехать позади него, ведь тогда Габриэл бы меня точно обогнал. Так что я пробовал разные маневры и движения, чтобы запутать Габриэла, сбить его с толку», – рассказал Алонсо.

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