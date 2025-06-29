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Юки Цунода: «Машина не то чтобы плохая. Но что бы я ни делал, шины плавятся – и я теряю сцепление»

Цунода пояснил, с какими трудностями сталкивается в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Австрии, где финишировал 16-м.

«Сам темп был довольно слабым. Если честно, я не уверен насчет того, что именно делаю не так. Но разница в темпе – относительно того уровня, на котором я должен выступать, – огромна. В то же время, очевидно, я усердно работаю над обнаружением причины проблем.

Даже если просмотреть все данные, взглянуть на них вместе с инженерами, очень трудно обнаружить отличие пилотажного стиля Макса [Ферстаппена] от моего. Возможно, мне придется изучить ситуацию под другим углом – но пока сложно найти причины всех проблем. Но мне в любом случае нужно их обнаружить.

Машина не то чтобы плохая. На первых кругах она работает потрясающе. Дело в том, что я чувствую, будто шины просто плавятся круг за кругом, из поворота в поворот. Что бы я ни делал, они плавятся – и я теряю сцепление.

В такой ситуации очень трудно держать темп. На этом Гран-при я пробовал останавливаться [на пит-стоп] несколько раз – но не сработало. Трудно обнаружить причины всех проблем», – сказал Цунода.  

Кристиан Хорнер: «Ужасная гонка для Цуноды, «Ред Булл» должен понять, что пошло не так. Болид не настолько трудный»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoРед Булл
Гран-при Австрии
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoФормула-1
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