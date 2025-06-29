Тото Вольфф о столкновении Антонелли с Ферстаппеном: «Досадно лишь, что из-за возникшей проблемы мы выбили кого-то еще»

Вольфф выступил в защиту Антонелли в вопросе его столкновения с Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что не уверен, что вину за столкновение Андреа Кими Антонелли и Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Австрии стоит целиком взваливать на итальянца.

«Подобные ошибки случаются. На машине Кими произошла блокировка колес. Так что я не вполне уверен, на ком или на чем лежит вина за аварию – на Кими или же на сбое в работе болида.

Хотя я пока не видел данных и не слышал мнений, мы были целиком сконцентрированы на гонке. В любом случае, иногда такое случается. Максу и «Ред Булл» не повезло, что Кими врезался именно в них.

Кими извинился сразу после того, как вернулся в боксы. Хотя, как я уже сказал, причиной стала блокировка колес. Опять же, в «Формуле-1» у гонщика есть право на ошибку. Досадно лишь то, что Макс в результате сошел с дистанции гонки, что из-за возникшей проблемы мы, вместе с собой, выбили кого-то еще. Но такие вещи случаются и с великими, и с неопытными, и с уже опытными гонщиками», – рассказал Вольфф.

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