Франко Колапинто о выдавливании Пиастри: «Я его не увидел»

Колапинто объяснил инцидент с Пиастри в Австрии .

Пилот «Альпин» (15-й) прокомментировал момент с Оскаром Пиастри на Гран-при Австрии : став круговым, Колапинто не сразу пропустил «Макларен » и выдавил его на траву. Аргентинец пояснил, что в тот момент был сосредоточен на собственной борьбе.

За инцидент Франко получил 5-секундное наказание и один штрафной балл.

«Я просто его не увидел. Он был в моей слепой зоне, а я сосредоточился на [Юки] Цуноде – которого очень хотел пройти.

У нас были проблемы с машиной. Сегодня она работала не лучшим образом. В гонке я ехал быстрее с каждым кругом – но у нас возникли трудности. Из-за того, что Цунода врезался в меня, я потерял много времени.

Средний отрезок оказался непростым. Я потерял много времени по сравнению с Пьером [Гасли]. Последний отрезок прошел хорошо.

Из-за контакта с Цунодой мы повредили переднее антикрыло и днище, что немного усложнило ситуацию. Но думаю, сегодня мы в целом испытывали трудности как команда. Шины очень сильно изнашивались. Нужно понять почему», – сказал Колапинто.

«Альпин» умудряется подгадить мне спустя все эти годы». Пиастри об инциденте с Колапинто по радио

