Карун Чандок: «Феррари» должна быть довольна, что в Австрии оказалась ближайшим преследователем «Макларена»

Чандок оценил шансы «Феррари» в борьбе с «Маклареном».

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о том, сможет ли «Феррари» побороться с «Маклареном » за победу на Гран-при Австрии.

«Считаю, гоночный темп «Макларена» выше, чем у конкурентов. Оскар Пиастри не смог закончить свой быстрый круг из-за желтых флагов. И думаю, что он бы оказался быстрее Шарля Леклера , и что борьба за победу будет между двумя пилотами «Макларена».

В «Феррари» полагают, что они отстают где-то на 0,2 – 0,25 секунды, и должны быть вполне этому рады. Это лучшая стартовая позиция в гонке для Льюиса Хэмилтона за время выступлений за «Феррари ». И они должны быть довольны, что в Австрии оказались ближайшими преследователями «Макларена», – рассказал Чандок.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?