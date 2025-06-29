Вассер пропустит гонку в Австрии по личным причинам, Д′Амброзио будет выполнять обязанности руководителя «Феррари»

Вассер срочно уехал из Австрии перед Гран-при.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер не будет присутствовать на Гран-при Австрии .

Француз покинул расположение команды перед воскресной гонкой, чтобы отправиться домой «по личным причинам», сообщила Скудерия.

Заместитель Вассера Жером Д′Амброзио будет выполнять обязанности руководителя на пит-уолл.

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени.

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