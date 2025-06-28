Фредерик Вассер: «Хорошая квалификация «Феррари», ключевую роль сыграла реализация»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии: Шарль Леклер показал второе время, Льюис Хэмилтон – четвертое.
«Хорошая сессия и хороший день – мы здорово стартовали в третьей практике, темп был, все шло гладко. Надо учитывать, что Норрис летел по трассе, но вклиниться между двумя «Макларенами» – хороший первый шаг.
С самого начала сезона мы нуждаемся в хорошей реализации, в чистом уик-энде. Вчера были небольшие проблемы с коробкой передач в первой тренировке, и Шарль не участвовал, так что пришлось нагонять во второй, но мы справились.
Это самое важное – чистый уик-энд с самого начала, чтобы мы могли уделить внимание деталям, и, на мой взгляд, это правильный подход. Конечно, сегодня свои плоды принесли обновления, однако ключевую роль сыграла реализация.
Мы в борьбе, и важно находиться среди лидеров с самого старта, потому что в Шпильберге довольно мощный эффект от DRS, и «паровозик» может образоваться достаточно быстро. У нас хорошие позиции», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky Sport.
Вассер также обратил внимание на роль износа шин в гонке:
«С самого начала уик-энда мы ожидали, что воскресенье будет жарким, так что, безусловно, работа с покрышками станет ключевым фактором, будет очень тяжело.
Но с этим можно справиться, так что мы не должны бояться пит-стопов, мы можем отыграться. Вчера мы показывали хороший темп на длинных отрезках. Ландо [Норрис], пожалуй, был чуть быстрее, но мы совсем недалеко. Надо сосредоточиться на хорошей стратегии на завтра».
Шарль Леклер: «Надеюсь, что в гонке «Феррари» сможет оказать чуть больше давления на «Макларен»
Льюис Хэмилтон: «Скорость «Макларенов» действительно впечатляет. В связке 6-7 поворотов их скорость почти на 10 км/ч выше, чем у нас»