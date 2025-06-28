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Фредерик Вассер: «Хорошая квалификация «Феррари», ключевую роль сыграла реализация»

Вассер похвалил слаженную работу «Феррари» в Шпильберге.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии: Шарль Леклер показал второе время, Льюис Хэмилтон – четвертое.

«Хорошая сессия и хороший день – мы здорово стартовали в третьей практике, темп был, все шло гладко. Надо учитывать, что Норрис летел по трассе, но вклиниться между двумя «Макларенами» – хороший первый шаг.

С самого начала сезона мы нуждаемся в хорошей реализации, в чистом уик-энде. Вчера были небольшие проблемы с коробкой передач в первой тренировке, и Шарль не участвовал, так что пришлось нагонять во второй, но мы справились.

Это самое важное – чистый уик-энд с самого начала, чтобы мы могли уделить внимание деталям, и, на мой взгляд, это правильный подход. Конечно, сегодня свои плоды принесли обновления, однако ключевую роль сыграла реализация.

Мы в борьбе, и важно находиться среди лидеров с самого старта, потому что в Шпильберге довольно мощный эффект от DRS, и «паровозик» может образоваться достаточно быстро. У нас хорошие позиции», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky Sport.

Вассер также обратил внимание на роль износа шин в гонке:

«С самого начала уик-энда мы ожидали, что воскресенье будет жарким, так что, безусловно, работа с покрышками станет ключевым фактором, будет очень тяжело.

Но с этим можно справиться, так что мы не должны бояться пит-стопов, мы можем отыграться. Вчера мы показывали хороший темп на длинных отрезках. Ландо [Норрис], пожалуй, был чуть быстрее, но мы совсем недалеко. Надо сосредоточиться на хорошей стратегии на завтра».

Шарль Леклер: «Надеюсь, что в гонке «Феррари» сможет оказать чуть больше давления на «Макларен»

Льюис Хэмилтон: «Скорость «Макларенов» действительно впечатляет. В связке 6-7 поворотов их скорость почти на 10 км/ч выше, чем у нас»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoФеррари
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Гран-при Австрии
logoШарль Леклер
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