Юки Цунода: «Устал от того, что все идет не так. Надеюсь, не придется стартовать с пит-лейн»

Цунода огорчен своими выступлениями за «Ред Булл» .

Пилот «Ред Булл » прокомментировал 18-е место в квалификации к Гран-при Австрии и попытался объяснить причины очередной неудачи.

«Уверен, что движусь в правильном направлении с точки зрения своего подхода и прогресса. С такой машиной с очень узким «окном» настроек хочется максимально возможной стабильности.

Макс [Ферстаппен] говорил примерно то же самое во второй практике, но он по крайней мере знает эту машину, как с ней обращаться. Даже если между отрезками возникнет удивляющая разница, он, вероятно, сможет адаптироваться.

Что же касается меня и той разницы, что я ощущаю, особенно между первым и вторым отрезком, то я не на том уровне, чтобы полностью скорректировать темп на круге и извлечь максимум из имеющегося.

Я даже не на там уровне, на котором выступал в «Рейсинг Буллз». Каждый раз квалификация оборачивается разочарованием. Я устал от того, что все идет не так, как мы хотим. Надеюсь, не придется стартовать с пит-лейн», – сказал Цунода.

Юки Цунода о 18-м месте: «Баланс болида стал совсем другим на последнем круге, трудно это объяснить»

