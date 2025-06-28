Юки Цунода о 18-м месте: «Баланс болида стал совсем другим на последнем круге, трудно это объяснить»
Цунода считает загадочным провал в квалификации в Шпильберге.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода показал 18-е время в квалификации к Гран-при Австрии, после чего прокомментировал результат.
«Не знаю [почему], надо проверить, но баланс [болида] полностью нарушился на последнем круге. Ощущения были довольно хорошими в первой попытке, но во второй попытке что-то абсолютно не работало.
Не думаю, что я ошибся с прогревом или чем-то еще. Откровенно говоря, баланс стал совсем другим. Трудно это объяснить.
Даже если темп был хорошим, такой итог очень разочаровывает. Если честно, ощущения были хорошими, а все закончилось вот так. Баланс, и в конце я просто не смог собрать все воедино. Мне надо поговорить с инженерами», – отметил японец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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