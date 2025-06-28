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Льюис Хэмилтон: «Сегодня я не уступал в скорости Леклеру»

Хэмилтон доволен своим прогрессом в квалификации.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что ему удалось добиться прогресса в работе с настройками болида и приблизиться по темпу к напарнику.

«С точки зрения настроек болида я наконец-то максимально приблизился к тому, с какой машиной работает Шарль Леклер. Этого мне не удавалось на протяжении всего этого сезона.

И в конечном счете, сегодня я не уступал ему в скорости. Это минимальное расстояние, на которое я к нему приблизился – ведь Шарль не только всегда был быстр в квалификациях, он еще и очень давно работает с болидами «Феррари», он давно к ним привык. И редко кардинально меняет настройки. Так что да, мне нужно продолжать двигаться по этому пути, и в какой-то момент я включусь на полную.

При этом сегодня я мог бы проехать свой круг заметно лучше. На подъезде к 6-му повороту я шел с опережением графика почти на 0,3 секунды. И в этот момент машину сильно сорвало в сторону. Ну а потом, на финише, я в итоге улучшил свое время на 0,6 секунды. Так что получается, что я мог бы отыграть почти секунду. Поэтому поводы для оптимизма у меня точно есть», – рассказал Хэмилтон.

Космический поул Норриса: привез всем полсекунды! Повезло или правда вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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