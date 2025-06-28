Шарль Леклер: «Надеюсь, что в гонке «Феррари» сможет оказать чуть больше давления на «Макларен»

Леклер позитивно настроен после квалификации в Австрии.

Пилот «Феррари » отреагировал на второе место в квалификации к Гран-при Австрии.

«Я очень доволен. Мы давно не стартовали с первого ряда. Сложная сессия, но команда продолжала активно работать. В этот уик-энд мы привезли несколько новинок, которые определенно внесли изменения – ведь отрывы невероятно плотные.

Очень доволен своим кругом. Хорошее начало уик-энда. Мы знаем, что обычно наш болид работает лучше в гонке, чем в квалификации, так что надеюсь, что завтра мы сможем оказать чуть больше давления на «Макларен ».

Не могу представить, что на нашей машине можно было бы проехать такой же круг, как у Ландо [Норриса , обладателя поула]. Но будем стремиться к этому. Это не попытка преуменьшить роль Ландо. Должно быть, он невероятно постарался. Поздравляю его. Он заслужил. Завтра попробуем усложнить ему жизнь», – сказал Леклер.

Гран-при Австрии-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

