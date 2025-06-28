Льюис Хэмилтон: «Скорость «Макларенов» действительно впечатляет. В связке 6-7 поворотов их скорость почти на 10 км/ч выше, чем у нас»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что у команды есть поводы для оптимизма – и что он остался доволен и работой новинок, и слаженностью работы команды.
При этом Хэмилтон признал, что сейчас ничего не может противопоставить скорости «Макларена».
«Позитивные моменты есть, да, безусловно. Думаю, что с точки зрения операционной деятельности и исполнительности команда сегодня прекрасно поработала. С точки зрения операционной эффективности это вообще была наша лучшая квалификация в сезоне, как мне кажется.
Что касается поула Норриса – то это просто безумие. Скорость «Макларенов» действительно впечатляет. В связке 6-7 поворотов их скорость почти на 10 км/ч выше, чем у нас. Я бы ни за что не смог быть в этих поворотах на 10 км/ч быстрее. Так что да, очевидно, что их машина работает невероятным образом», – рассказал Хэмилтон.
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