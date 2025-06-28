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Тото Вольфф: «На мой взгляд, вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» крайне мала»

Вольфф оценил вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда довольна текущим составом пилотов. При этом Вольфф признал, что как руководитель топ-команды не имеет права не обращать внимания на возможность перехватить четырехкратного чемпиона «Формулы-1» – и поэтому «Мерседес» следит за развитием событий в «Ред Булл».

Также в прессе считается, что в «Мерседесе» пока не продлили контракт с Джорджем Расселлом именно по причине того, что команда сохраняет шансы переманить Ферстаппена.

«Думаю, смотря на нашу ситуацию, то с Джорджем и Кими у нас собран превосходный состав пилотов, который нам очень нравится, и в который мы верим с прицелом на будущее.

Но в то же время есть четырехкратный чемпион «Формулы-1», который еще должен решить, что он хочет делать в будущем. И как руководитель команды ты обязан следить за развитием событий в такой ситуации. Хотя, на мой взгляд, вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» крайне мала.

В следующем сезоне или вообще? Ну, вы точно не можете знать, что случится через три или четыре года. Вот почему вам нужно следить за подобными вещами, оценивая ситуацию в долгосрочной перспективе.

Что касается сроков, то я бы не сказал, что у нас есть какие-то предпочтения. У «Мерседеса» есть Джордж и Кими, нам нравятся эти гонщики и мы хотим продолжать с ними работать. Но для того, чтобы иметь возможность планировать развитие команды в долгосрочной перспективе, вы должны понимать, что будут делать другие», – рассказал Вольфф.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
logoМакс Ферстаппен
logoТото Вольфф
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
logoМерседес
logoФормула-1
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