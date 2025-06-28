Тото Вольфф: «На мой взгляд, вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» крайне мала»

Вольфф оценил вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф заявил, что команда довольна текущим составом пилотов. При этом Вольфф признал, что как руководитель топ-команды не имеет права не обращать внимания на возможность перехватить четырехкратного чемпиона «Формулы-1» – и поэтому «Мерседес» следит за развитием событий в «Ред Булл ».

Также в прессе считается, что в «Мерседесе» пока не продлили контракт с Джорджем Расселлом именно по причине того, что команда сохраняет шансы переманить Ферстаппена .

«Думаю, смотря на нашу ситуацию, то с Джорджем и Кими у нас собран превосходный состав пилотов, который нам очень нравится, и в который мы верим с прицелом на будущее.

Но в то же время есть четырехкратный чемпион «Формулы-1», который еще должен решить, что он хочет делать в будущем. И как руководитель команды ты обязан следить за развитием событий в такой ситуации. Хотя, на мой взгляд, вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» крайне мала.

В следующем сезоне или вообще? Ну, вы точно не можете знать, что случится через три или четыре года. Вот почему вам нужно следить за подобными вещами, оценивая ситуацию в долгосрочной перспективе.

Что касается сроков, то я бы не сказал, что у нас есть какие-то предпочтения. У «Мерседеса» есть Джордж и Кими, нам нравятся эти гонщики и мы хотим продолжать с ними работать. Но для того, чтобы иметь возможность планировать развитие команды в долгосрочной перспективе, вы должны понимать, что будут делать другие», – рассказал Вольфф.

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