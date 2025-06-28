Гельмут Марко: «Ферстаппен – главный актив, «Ред Булл» в основном обязан Максу успехами в последние годы»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о роли, которую в команде играет Макс Ферстаппен.
«Макс – наш главный актив. Большей частью успехов в последние годы мы в основном обязаны ему.
Да, в 2023-м у нас была настолько доминирующая машина, что многие гонщики выиграли бы титул.
[В 2021-м] случилось невероятное сражение с «Мерседесом». На спортивном, психологическом и политическом уровнях.
В 2022 году болид был слишком тяжелым на старте сезона. Макс дважды сошел в первых трех гонках и сказал, что нам нужен сезон из 45 этапов, чтобы нивелировать отставание от «Феррари». Когда машина стала легче, Максу стало комфортнее, и разница с напарником Серхио Пересом стала очевидной», – заявил Марко в интервью De Telegraaf.
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