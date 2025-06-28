Гельмут Марко: «Ферстаппен – главный актив, «Ред Булл» в основном обязан Максу успехами в последние годы»

Марко назвал Ферстаппена главным активом «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о роли, которую в команде играет Макс Ферстаппен .

«Макс – наш главный актив. Большей частью успехов в последние годы мы в основном обязаны ему.

Да, в 2023-м у нас была настолько доминирующая машина, что многие гонщики выиграли бы титул.

[В 2021-м] случилось невероятное сражение с «Мерседесом ». На спортивном, психологическом и политическом уровнях.

В 2022 году болид был слишком тяжелым на старте сезона. Макс дважды сошел в первых трех гонках и сказал, что нам нужен сезон из 45 этапов, чтобы нивелировать отставание от «Феррари ». Когда машина стала легче, Максу стало комфортнее, и разница с напарником Серхио Пересом стала очевидной», – заявил Марко в интервью De Telegraaf.

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