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Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, сможем подобраться к лидерам. Но на первом ряду стартовой решетки «Феррари» не будет»

Хэмилтон не ждет борьбы за поул в Австрии.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австрии, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящих сессиях.

«Команда проделала большую работу, подготовив новое днище, но, как вы сами можете видеть, пока это не очень повлияло на уровень нашей конкурентоспособности.

Машина работает не так уж плохо, но по темпу мы довольно сильно отстаем. Нужно изучить ситуацию. Нам нужно не сбавлять обороты и оптимизировать настройки болида, а там посмотрим, что мы сможем получить. Очевидно, что плотность в топ-10 очень высокая, так что разница даже в 0,1 секунды может сильно повлиять на вашу позицию.

В целом все не очень здорово. Утром у нас возникла проблема с коробкой передач, что, очевидно, осложнило нам задачу. Ведь мы не смогли потренироваться ни на короткой, ни на длинной дистанции. Ребята отлично поработали, заменив коробку передач и подготовив машину ко второй практике.

В итоге Шарль Леклер оказался в 0,6 секундах от лучшего времени дня. А я уступил секунду. Да, не лучшая ситуация, но мы еще можем многое изменить. Надеюсь, мы сможем подобраться к лидерам. Но на первом ряду стартовой решетки нас не будет», – рассказал Хэмилтон.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Австрии
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logoЛьюис Хэмилтон
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