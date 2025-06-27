Гельмут Марко согласился с Вольффом: «Протест «Ред Булл» в Канаде был не очень умным»
Марко назвал не очень умными действия «Ред Булл» в Канаде.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отреагировал на мнение исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, который призвал ввести существенные штрафы для команд, протесты которых оказываются необоснованными.
Вольфф привел в пример «надуманный» протест «Ред Булл» против Джорджа Расселла после Гран-при Канады.
«Протест был, безусловно, не очень умным, да», – согласился Марко на Гран-при Австрии.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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