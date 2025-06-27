Энтони Дэвидсон выступил в защиту Вассера: «Сейчас явно не время для резких движений и перестановок в руководстве «Феррари»

Дэвидсон не видит смысла в замене Вассера в «Феррари».

Технический эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон считает, что «Феррари» не стоит менять Фредерика Вассера на кого-то другого по ходу нынешнего сезона, особенно учитывая все обстоятельства.

Информация о том, что место Вассера может оказаться под угрозой в случае отсутствия улучшения результатов, стала регулярно появляться в итальянской прессе.

«В таких ситуациях результаты никогда не зависят от одного человека. В команде работает 1000 сотрудников, и еще 1000 трудятся в моторном подразделении.

Да, один или два человека могут повлиять на команду. Как мы видели на примере «Макларена» – они заменили трех-четырех человек, и после этого мы начали видеть разницу. А может технические решения, которые изменили ситуацию, уже были в планах и находились в работе, кто знает.

«Феррари » нужна стабильность. Разрабатывать и настраивать эти болиды очень непросто. Вы должны знать свою машину со всех сторон.

К тому же у них произошла замена пилота – на место Карлоса Сайнса пришел Льюис Хэмилтон. И одного этого достаточно, чтобы временно дестабилизировать команду.

В контексте подготовки к следующему сезону и с учетом серьезных изменений, и в конструкции болида, и в работе двигателя, сейчас явно не время для резких движений и перестановок в руководстве команды», – рассказал Дэвидсон.

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