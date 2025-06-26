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Мартин Брандл о Норрисе: «Ему нужны хорошие выступления на каждом Гран-при»

Брандл оценил шансы Норриса на титул.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о текущем положении Ландо Норриса и его перспективах в борьбе за титул.

Рассуждая о том, насколько важным для Норриса будет победить на домашнем Гран-при Великобритании, Брандл не стал с этим спорить, хотя отметил, что главным образом Ландо нужны стабильность и результаты во всех гонках, если он хочет выиграть чемпионат.

«Ему он очень нужен [действительно хороший результат на Гран-при Великобритании]. Хотя ему нужны хорошие выступления на каждом Гран-при, ведь за каждую гонку дают одинаковое количество очков, вне зависимости от того, в какой стране проходит Гран-при.

Если Норрис сможет чаще демонстрировать такой уровень выступлений [как на этапах в Мельбурне и Монако], у него будут отличные шансы выиграть чемпионат. Но он больше не может позволить себе проводить такие уик-энды, как в Канаде – хотя не то чтобы Ландо сам этого не понимал», – рассказал Брандл.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакларен
logoМартин Брандл
logoЛандо Норрис
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
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