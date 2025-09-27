  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Расселла недооценивают. Он может потягаться с Ферстаппеном»
10

Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Расселла недооценивают. Он может потягаться с Ферстаппеном»

Экс-пилот «Ф-1» уверен, что Расселл способен конкурировать с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Ф-1» Перри Маккарти высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в этом сезоне.

«Он отлично справляется, но забавно, что люди не говорят о Джордже и не хвалят его все время – независимо от того, что он делает.

В прошлом году он явно превзошел Льюиса [Хэмилтона], а в этом столкнулся с будущим «Мерседеса» [в лице Кими Антонелли]. Паренек хорошо стартовал, но в последнее время сталкивается с трудностями – и Джордж возглавил команду.

Он показал, что может потягаться с Максом [Ферстаппеном], ведь у него не было проблем, когда нужно было побороться с Максом, столкнуться с ним в ментальной схватке.

Это настоящее проявление уверенности – хотя у них была словесная перепалка, Расселл проявил уверенность, будучи лидером команды. Мне кажется, Джорджа недооценивают с точки зрения его выступлений», – сказал Маккарти.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Алонсо всегда был командным игроком. Когда люди пишут, что с ним трудно работать – они несут чушь»
7 минут назад
Аяо Комацу: «Работал с Алонсо в «Рено» в 2006-м. Это другой уровень»
548 минут назад
Стоимость топлива в «Ф-1» вырастет в 10 раз (AMuS)
5сегодня, 12:06
Джеймс Воулз о 3-м месте Сайнса в Баку: «Гиганты впереди «Уильямса» способны финишировать в топ-3 каждый уик-энд»
1сегодня, 11:26
Жак Вильнев: «У «Мерседеса» нет других вариантов, а для Расселла нет другой команды. Это противостояние бессмысленно»
сегодня, 11:24
Зак Браун о борьбе за титул между Норрисом и Пиастри: «Макларен» хотел бы не вмешиваться. Пусть победит сильнейший»
2сегодня, 10:55
Ландо Норрис: «Хотел бы попробовать себя в других гонка – в Ле-Мане, Дайтоне, Себринге»
сегодня, 10:53
Фернандо Алонсо: «Ферстаппену нужно поучаствовать в «24 часах Ле-Мана»
7сегодня, 10:24
Йост Капито: «Ф-1» нужен один производитель двигателей – тогда можно будет перейти хоть на V8, хоть на V10»
9сегодня, 10:18
MotoGP. Мартин получил травму и пропустит Гран-при Японии
2сегодня, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
сегодня, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19