Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Расселла недооценивают. Он может потягаться с Ферстаппеном»

Экс-пилот «Ф-1» уверен, что Расселл способен конкурировать с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Ф-1» Перри Маккарти высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в этом сезоне.

«Он отлично справляется, но забавно, что люди не говорят о Джордже и не хвалят его все время – независимо от того, что он делает.

В прошлом году он явно превзошел Льюиса [Хэмилтона], а в этом столкнулся с будущим «Мерседеса » [в лице Кими Антонелли]. Паренек хорошо стартовал, но в последнее время сталкивается с трудностями – и Джордж возглавил команду.

Он показал, что может потягаться с Максом [Ферстаппеном], ведь у него не было проблем, когда нужно было побороться с Максом, столкнуться с ним в ментальной схватке.

Это настоящее проявление уверенности – хотя у них была словесная перепалка, Расселл проявил уверенность, будучи лидером команды. Мне кажется, Джорджа недооценивают с точки зрения его выступлений», – сказал Маккарти.

