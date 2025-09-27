  • Спортс
  • Джеймс Воулз о 3-м месте Сайнса в Баку: «Гиганты впереди «Уильямса» способны финишировать в топ-3 каждый уик-энд»
Джеймс Воулз о 3-м месте Сайнса в Баку: «Гиганты впереди «Уильямса» способны финишировать в топ-3 каждый уик-энд»

В «Уильямсе» выразили намерение стать быстрее.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз подвел итоги Гран-при Азербайджана в послегоночном отчете.

В Баку пилоту команды Карлосу Сайнсу удалось финишировать на подиуме.

«Уверен, что с этого момента мы как «Уильямс» будем прогрессировать каждый год. Это важно понимать. Мы движемся по правильному пути. Делаем верные инвестиции. Есть одно «но»… Нам все еще предстоит долгий путь.

Это один подиум, а гиганты впереди нас способны попадать туда каждый уик-энд и побеждать. Нам предстоит длинный путь, прежде чем мы сможем достичь такого уровня. За один год мы все не исправим», – сказал Воулз.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoДжеймс Воулз
