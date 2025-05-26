Президент ФИА бен Сулайем пойдет на 2-й срок: «Надо делать Федерацию сильнее – бессмысленно, что один пилот зарабатывает больше. Пусть Сайнс-старший выдвигается, это демократия»

Бен Сулайем заявил, что намерен остаться президентом ФИА.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил о решении пойти на второй срок и участвовать в выборах, которые пройдут в конце года.

«Нужно ли мне больше времени? Да. Было ли легко? Никогда. Приносила ли работа удовольствие? Иногда.

Так что я буду [выдвигаться]. Я проконсультировался с большинством членов. Я с ними общаюсь», – заявил глава Федерации.

Бен Сулайем высказался о стоящих перед ним задачах:

«Продолжить развивать автоспорт. Делать ФИА все сильнее и сильнее. Таковы мои амбиции, это я буду делать.

ФИА пришлось столкнуться с жесткими условиями. Я нахожу бессмысленным, что один пилот [«Формулы-1»] и один руководитель команды зарабатывает больше, чем вся ФИА, а ФИА владеет чемпионатом. Разве это справедливо?»

Бывший раллийный гонщик поделился мыслями о собственных достижениях:

«Я расчистил дом ФИА. Здесь честные люди. Моя спина больше не в ножах.

Весь этот негатив: «О, он непредсказуемый, он очень скандальный». Я последний, кого заботят то, что делают [критики и СМИ], что они говорят. Для меня на первом месте всегда члены [ФИА].

Однако я более чем доволен. Может, я делаю что-то, что их раздражает».

Мохаммед также ответил на вопрос о предполагаемом участии в выборах двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего:

«Пусть выдвигается. Это демократия».

Бен Сулайем предлагает изменить правила ФИА, чтобы контролировать выдвижение других кандидатов в президенты (BBC)

Карлос Сайнс: «Отец – оптимальный кандидат на пост президента ФИА»