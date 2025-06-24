«Астон Мартин» запустил Академию, пилот «Ф-3» Бойя стал первым юниором

Бойя стал первым гонщиком молодежной программы «Астон Мартин».

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» объявила о запуске Академии пилотов.

Программа призвана «выявлять, поддерживать и развивать исключительные гоночные таланты».

Первым юниором «Астон Мартин» стал Мари Бойя. 21-летний испанец проводит третий сезон в «Формуле-3» и занимает 13-е место в текущем чемпионате.

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