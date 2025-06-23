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Палоу одержал 6-ю победу в 9 гонках «Индикара», Шварцман сошел на «Роуд Америка»

Палоу продолжает доминирование в «Индикаре».

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал лучшим по итогам этапа «Индикара» на трассе «Роуд Америка».

Трехкратный и действующий чемпион серии одержал шестую победу в десяти гонках нынешнего сезона.

Вторым финишировал Феликс Розенквист из «Мейер Шэнк Рейсинг», третьим – представитель «Эй-Джей Фойта» Сантино Ферруччи.

Пилот «Премы» Роберт Шварцман стартовал 17-м и сошел после вылета в гравий.

Палоу набрал 386 очка в чемпионате и на 93 балла опережает пилота «Андретти» Кайла Кирквуда (293), следом располагаются гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд (275), Розенквист и напарник Палоу Скотт Диксон (по 231). На счету Шварцмана 104 очка и 22-я позиция в личном зачете.

Чемпион «Индикара» Алекс Палоу: «Сейчас явно не самое подходящее время для перехода в «Ф-1»

Джеймс Воулз: «Палоу был в списке «Уильямса», но Алекс – не дешевый новичок, и ему пришлось бы посвятить год подготовке к «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
Чип Гэнасси
Эрроу Макларен
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Алекс Палоу
Патрисио О'Уорд
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