Джеймс Воулз: «Палоу был в списке «Уильямса», но Алекс – не дешевый новичок, и ему пришлось бы посвятить год подготовке к «Ф-1»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз сообщил, что команда изучала возможность перехода пилота «Чип Гэнасси» Алекса Палоу, доминирующего в «Индикаре».
«Палоу невероятно быстр. Он был в нашем списке. Но есть две проблемы. Учитывая послужной список, он не стал бы дешевым новичком. По моим оценкам, он обходился бы более чем в пять миллионов долларов.
Кроме того, тесты или пятничные практики оказались бы недостаточными. Палоу нужно было бы провести такую же программу, как Антонелли или Бермэну. Они проехали до 10 000 километров в старых машинах «Формулы-1». Это означает, что ему пришлось бы взять перерыв на год и полностью посвятить себя подготовке. Трудно представить, что он пошел бы на такое, учитывая свой статус», – сообщил менеджер.
Чемпион «Индикара» Алекс Палоу: «Сейчас явно не самое подходящее время для перехода в «Ф-1»
Победу в главной гонке США больше полвека празднуют молоком! Что за традиция?