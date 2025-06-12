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  • Джеймс Воулз: «Палоу был в списке «Уильямса», но Алекс – не дешевый новичок, и ему пришлось бы посвятить год подготовке к «Ф-1»
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Джеймс Воулз: «Палоу был в списке «Уильямса», но Алекс – не дешевый новичок, и ему пришлось бы посвятить год подготовке к «Ф-1»

«Уильямс» допускал приглашение чемпиона «Индикара» Палоу.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз сообщил, что команда изучала возможность перехода пилота «Чип Гэнасси» Алекса Палоу, доминирующего в «Индикаре».

«Палоу невероятно быстр. Он был в нашем списке. Но есть две проблемы. Учитывая послужной список, он не стал бы дешевым новичком. По моим оценкам, он обходился бы более чем в пять миллионов долларов.

Кроме того, тесты или пятничные практики оказались бы недостаточными. Палоу нужно было бы провести такую же программу, как Антонелли или Бермэну. Они проехали до 10 000 километров в старых машинах «Формулы-1». Это означает, что ему пришлось бы взять перерыв на год и полностью посвятить себя подготовке. Трудно представить, что он пошел бы на такое, учитывая свой статус», – сообщил менеджер.

Чемпион «Индикара» Алекс Палоу: «Сейчас явно не самое подходящее время для перехода в «Ф-1»

Победу в главной гонке США больше полвека празднуют молоком! Что за традиция?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжеймс Воулз
Алекс Палоу
возможные переходы
logoФормула-1
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тесты Формула-1
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