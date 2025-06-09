Чемпион «Индикара» Алекс Палоу: «Сейчас явно не самое подходящее время для перехода в «Ф-1»

Чемпион «Индикара» Палоу не стремится в «Формулу-1».

Трехкратный чемпион «Индикара » Алекс Палоу рассказал, что не планирует менять гоночную серию и пытаться проявить себя в «Формуле-1».

Палоу высоко котируется в паддоке «Ф-1», хотя руководители некоторых команд признавали, что испанцу потребовался бы год подготовительных частных тестов, чтобы перестроиться с техники «Индикара» на болиды «Формулы-1».

По словам Палоу, его все устраивает в нынешнем виде и он точно не хочет переходить в «Ф-1» ради места в команде, которая не претендует на победы в гонках.

«В «Индикаре» у меня потрясающая команда, у меня есть шанс построить что-то действительно большое. К тому же, здесь безумный уровень конкуренции. Да, мы отлично начали сезон, но на самом деле в «Индикаре» ты только в первой практике перед каждой гонкой понимаешь, где окажешься. И эта неопределенность как раз и говорит о невероятной плотности в пелотоне.

Не поймите меня неправильно, я люблю «Формулу-1». И я, конечно, мечтал там выступать. Но в данный момент для этого явно не самое подходящее время.

Почему я должен терять три года, выступая за команду, которая не может победить? У меня к гонкам другое отношение. Я хочу бороться за победы – в особенности на «Инди-500», – за чемпионат. Это то, что приносит мне радость», – рассказал Палоу.

Победу в главной гонке США больше полвека празднуют молоком! Что за традиция?