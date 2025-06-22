Тото Вольфф: «Во второй половине сезона Хэмилтон обычно выступает намного лучше. Не стал бы списывать его со счетов»

Вольфф ждет от Хэмилтона прогресса во второй половине сезона.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о выступлениях Льюиса Хэмилтона за «Феррари », отметив, что британец обязательно должен будет прибавить после того, как окончательно адаптируется в новой команде.

«Думаю, каждому нужен определенный период адаптации. Ты оказываешься за рулем новой машины, у которой другие принципы работы и поведения, другое ДНК, тебе нужно сработаться с новой командой инженеров.

Более того, «Феррари» – полностью итальянская команда. А Льюис – британский парень, который сходу приземлился туда. Ему нужно время.

К тому же, мы видим часто характерную для Льюиса тенденцию – зачастую в начале сезона ему требуется какое-то время, чтобы найти себя, и уже во второй половине сезона он обычно выступает намного сильнее. Так что я бы не стал списывать Льюиса Хэмилтона со счетов», – рассказал Вольфф.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?