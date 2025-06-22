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Тото Вольфф: «Во второй половине сезона Хэмилтон обычно выступает намного лучше. Не стал бы списывать его со счетов»

Вольфф ждет от Хэмилтона прогресса во второй половине сезона.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о выступлениях Льюиса Хэмилтона за «Феррари», отметив, что британец обязательно должен будет прибавить после того, как окончательно адаптируется в новой команде.

«Думаю, каждому нужен определенный период адаптации. Ты оказываешься за рулем новой машины, у которой другие принципы работы и поведения, другое ДНК, тебе нужно сработаться с новой командой инженеров.

Более того, «Феррари» – полностью итальянская команда. А Льюис – британский парень, который сходу приземлился туда. Ему нужно время.

К тому же, мы видим часто характерную для Льюиса тенденцию – зачастую в начале сезона ему требуется какое-то время, чтобы найти себя, и уже во второй половине сезона он обычно выступает намного сильнее. Так что я бы не стал списывать Льюиса Хэмилтона со счетов», – рассказал Вольфф.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
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