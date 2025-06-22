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Макс Ферстаппен о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Не хотел бы снова пережить то воскресенье. Боюсь, у меня бы случился сердечный приступ»

Ферстаппен не готов снова пережить чемпионский Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не хотел бы снова получить те эмоции и почувствовать то напряжение, которое он испытал в концовке сезона-2021. Тогда Ферстаппену удалось обогнать Льюиса Хэмилтона на последнем круге после рестарта гонки, и выиграть свой первый титул:

«Я бы не хотел снова пережить то воскресенье. Нет, спасибо. Потому что боюсь, что у меня бы случился сердечный приступ. Весь тот сезон был чрезвычайно напряженной, гонкой до самого последнего круга».

Ферстаппен добавил, что также не стал бы смотреть фильм по мотивам того сезона и финальной гонки в Абу-Даби – подобные идеи уже неоднократно высказывались:

«Не вижу необходимости смотреть на себя в кино. Хотя тот сезон и правда был очень интенсивным, две команды боролись до самого конца. И нужно признать, что все это пошло на пользу «Формуле-1». Две команды, которые сражаются друг с другом весь сезон и при этом почти не ошибаются, это было действительно чем-то особенным».

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
logoЛьюис Хэмилтон
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