Фредерик Вассер: «Гораздо важнее, насколько эффективно вы работаете с машиной, чем ее максимальный потенциал»

У «Феррари» будут обновления болида в ближайших гонках.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на недавний призыв Льюиса Хэмилтона к команде улучшить болид и постараться исправить ситуацию в ближайшее время.

По словам Вассера, у «Феррари» еще будут обновления болида, однако француз считает, что более важной задачей является оптимизация работы машины, а не повышение ее гипотетического потенциала.

«Как я уже говорил, скоро у нас будут обновления болида, до Гран-при Великобритании, а потом, возможно, немного позже, будет еще один пакет обновлений.

Хотя, если честно, гораздо важнее то, насколько эффективно вы работаете с машиной и используете все ее возможности, чем ее общий потенциал сам по себе.

Мы подходим к окончанию действия нынешнего технического регламента, и мы понимаем, что подготавливая какие-то новинки речь идет о выигрыше сотых долей секунды, а не десятых.

При этом, если вы не сможете подобрать оптимальные настройки болида, то можете потерять несколько десятых долей секунды на круге. И в прошлом – причем это касается не только нас, но и других команд, – порой возникали ситуации, что после внедрения обновлений команде требовалась пара Гран-при на то, чтобы адаптировать машину к работе с новыми деталями.

Так что я, если честно, хочу того, чтобы команда сосредоточилась на повышении эффективности работы болида, а не увеличении его максимального потенциала», – рассказал Вассер.

Шефа «Феррари» валят? Пресса его уничтожает, президент молчит, Хэмилтон – за перемены