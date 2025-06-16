Мартин Брандл: «Норрис не сможет выиграть чемпионат, если не перестанет проводить столь неудачные Гран-при»

Брандл оценил шансы Норриса на титул после неудачи в Монреале.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о перепадах формы и нестабильных выступлениях Ландо Норриса на фоне его ошибки и столкновения с напарником на Гран-при Канады .

«У Ландо бывают уик-энды, когда он безоговорочно доминирует – как в Мельбурне или Монако, – а бывают уик-энды, когда у него вообще ничего не получается. И уик-энд в Канаде, к сожалению для Ландо, был как раз из таких.

Он допустил ошибку на своем первом быстром круге в третьем сегменте квалификации, вернулся в боксы, а потом плохо проехал финальный быстрый круг, из-за чего на стартовой решетке оказался не на привычной для себя позиции.

Да, в гонке он все исправил и очень хорошо проводил заезд – так было вплоть до этого инцидента. Он никуда не торопился, атаковал тогда, когда это было действительно необходимо, и эффективно реабилитироваться после неудачной квалификации.

Ландо не сможет выиграть чемпионат, если не перестанет проводить столь неудачные уик-энды, тут все просто. Ему нужно более или менее постоянно показывать свой максимум, как это делает Макс Ферстаппен. Оскар Пиастри намного увереннее смотрится с точки стабильности результатов на каждом Гран-при.

Меня немного смущает, что уровень выступлений Ландо может так разниться. Ему нужно избавиться от одного, и чаще демонстрировать другой уровень выступлений. В любом случае этот результат не означает, что Норрис выбыл из борьбы за титул. Тем не менее, если посмотреть на то, как изменилось соотношение очков и вспомнить, какое преимущество было у него после этапа в Мельбурне, то мы увидим, что за это время он проиграл 45 очков», – рассказал Брандл.

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