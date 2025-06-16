Макс Ферстаппен: «Отрыв от Расселла был небольшим, но у меня ни разу не возникало ощущения, что я могу что-то сделать»

Ферстаппен признал нехватку скорости в борьбе за победу в Монреале.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что вряд ли мог добиться большего, чем второе место.

В частности, Макса спросили, была бы у него возможность провести атаку на Джорджа Расселла в конце гонки, если бы на трассе не появилась машина безопасности.

«Нет, не думаю, если честно. По ходу двух первых отрезков у меня были большие проблемы с шинами. Снова слишком сильный износ покрышек.

Так что в гонке мы в основном оборонялись, как я уже говорил. Потому что в гонке мы дважды сразу ехали в боксы в тот момент, когда Кими Антонелли уже готовился нас обогнать. И в моем случае это очень неплохо сработало.

У нас была агрессивная стратегия. При этом на последнем пит-стопе я волновался, смогу ли в такой ситуации доехать до финиша, поддерживая конкурентоспособный темп, потому что на втором отрезке на шинах «хард» ближе к концу у меня уже возникли проблемы с износом.

Думаю, в данном случае нам помогло то, что топлива в баках становилось все меньше, а машина все легче. При этом отрыв от Джорджа Расселла всегда оставался достаточно небольшим, но у меня все равно ни разу не возникало ощущения, что мне хватит скорости, чтобы что-то сделать.

Скорее наоборот – я чаще смотрел в зеркала заднего вида, старался удерживать нужный отрыв и не перегружать шины. Так что да, не самая простая гонка, но я думаю, что как команда мы сработали хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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