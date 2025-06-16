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Андреа Кими Антонелли о первом подиуме: «Надеялся просто добраться до финиша и вел счет оставшимся кругам»

Антонелли рад первому подиуму в «Формуле-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Канады, на котором сумел попасть в топ-3.

Антонелли при этом стал первым с 2009 года итальянцем, сумевшим попасть на подиум – до него последний подиум Италии принес Ярно Трулли на Гран-при Японии.

«Честно говоря, я надеялся просто добраться до финиша. Я даже смотрел на экран и вел счет оставшимся кругам, потому гонка была очень напряженной.

На последнем отрезке я переборщил с атаками, когда находился позади Макса Ферстаппена, что в итоге привело к чрезмерному износу передней левой покрышки. Последние несколько кругов получились очень трудными – особенно с учетом того, что я видел, как Оскар Пиастри подбирается все ближе и ближе, что он уже находится в зоне DRS. В какой-то момент он даже предпринял попытку обгона в первом повороте. Так что да, это было напряженно.

И, конечно, я очень рад стать первым за долгое время итальянцем, попавшим на подиум. Следующая цель – победа в Гран-при, вернуть Италию на первую строчку. Этот результат был очень нужен и нам, и итальянским болельщикам. Уик-энд в Имоле с точки зрения поддержки болельщиков был невероятным. К сожалению, тогда все сложилось не так, как хотелось бы. Так что этот результат – для них», – рассказал Антонелли.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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logoЯрно Трулли
Гран-при Канады
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