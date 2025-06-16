Владимир Башмаков: «Пиастри разинул варежку, Норрис полез в задел, которого не было изначально»

Башмаков проанализировал аварию гонщиков «Макларена» в Монреале.

Комментатор Владимир Башмаков сообщил, что думает о столкновении пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса .

Пиастри финишировал четвертым на Гран-при Канады , Норрис сошел.

«Пиастри сам разинул варежку. Отстояв позицию на жестоком торможении, он хуже вышел из шиканы. Норрис этим воспользовался, но полез в задел, которого не было изначально, сломал крыло о колеса Пиастри и дальше грыз бетон.

Должно было полыхнуть, и полыхнуло! Но мы вряд ли увидим битву Сенны и Проста . Ребята слишком травоядные по своей натуре. Особенно Ландо. Это вам не Макс [Ферстаппен] – Расселл .

Если так пойдет и дальше, то Ландо будет бороться только с Максом за второе место», – написал эксперт.

Алексей Попов об аварии Норриса и Пиастри: «Ландо постарался пролезть, но зазора не было. Ничего страшного, гоночный эпизод, он тут же извинился»

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