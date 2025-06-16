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  • Алексей Попов об аварии Норриса и Пиастри: «Ландо постарался пролезть, но зазора не было. Ничего страшного, гоночный эпизод, он тут же извинился»
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Алексей Попов об аварии Норриса и Пиастри: «Ландо постарался пролезть, но зазора не было. Ничего страшного, гоночный эпизод, он тут же извинился»

Попов оценил столкновение гонщиков «Макларена».

Комментатор Алексей Попов поделился мыслями о контакте пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на заключительных кругах Гран-при Канады.

Британец сошел и получил пятисекундный штраф, его напарник занял четвертое место.

«[Норрис] боролся за то, чтобы отобрать, а не потерять лишние два очка от Пиастри, но в итоге потерял 12. Какой вывод – не надо никогда атаковать? Думаю, что нет, просто там не было зазора. В пылу борьбы – несколько прямых уже шла атака – перекрестил, постарался пролезть… Бывает. Думаю, ничего страшного, это гоночный эпизод.

Он тут же извинился перед командой, потом перед Оскаром. Команда, судя по ее реакции, это приняла. Если бы, наоборот, начал обвинять соперника – как Феттель, который в Турции выносит Уэббера и тут же на него начинает наезжать.

Но Феттель тогда был любимчиком в «Ред Булл», здесь, такое ощущение, Норрис уже не до конца любимчик в «Макларене». Действия Оскара гонка за гонкой склоняют баланс в его сторону. В чемпионате [разрыв] 22 очка – посмотрим», – сообщил эксперт на своем канале.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую

Ландо Норрис об аварии с Пиастри: «Рад, что не уничтожил гонку Оскара. Просто глупость с моей стороны»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
Гран-при Турции
logoОскар Пиастри
Гран-при Канады
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