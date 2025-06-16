6 пилотов получили предупреждения за нарушения за машиной безопасности на Гран-при Канады

Стюарды выписали множество предупреждений после финиша гонки в Монреале.

Андреа Кими Антонелли («Мерседес »), Оскар Пиастри («Макларен »), Эстебан Окон («Хаас»), Шарль Леклер («Феррари»), Карлос Сайнс («Уильямс») и Пьер Гасли («Альпин») избежали спортивных наказаний за обгоны после финиша Гран-при Канады и получили предупреждения. В тот момент еще действовал режим машины безопасности после аварии Пиастри с напарником Ландо Норрисом.

Судьи отметили, что обгоны в таких ситуациях не являются чем-то необычным, но запрещены правилами.

«Дальнейшие нарушения могут привести к штрафам», – подчеркнули в ФИА.

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