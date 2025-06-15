Антонелли завоевал подиум в 18 лет и 9 месяцев – это 3-й по молодости показатель в истории «Ф-1»

Антонелли впервые стал призером в «Ф-1».

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли финишировал третьим на Гран-при Канады , впервые в карьере поднявшись на подиум.

Итальянец, дебютировавший в «Формуле-1» в этом сезоне, попал в топ-3 в 18 лет, 9 месяцев и 21 день. В более молодом возрасте в призы заезжали Макс Ферстаппен (18 лет, 7 месяцев и 15 дней) и Ланс Стролл (18 лет, 7 месяцев и 27 дней).