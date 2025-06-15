Антонелли завоевал подиум в 18 лет и 9 месяцев – это 3-й по молодости показатель в истории «Ф-1»
Антонелли впервые стал призером в «Ф-1».
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал третьим на Гран-при Канады, впервые в карьере поднявшись на подиум.
Итальянец, дебютировавший в «Формуле-1» в этом сезоне, попал в топ-3 в 18 лет, 9 месяцев и 21 день. В более молодом возрасте в призы заезжали Макс Ферстаппен (18 лет, 7 месяцев и 15 дней) и Ланс Стролл (18 лет, 7 месяцев и 27 дней).
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: StatsF1
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