Стив Нильсен станет руководителем «Альпин»
Как стало известно Autosport, команда «Альпин» готовится объявить о назначении Стива Нильсена на должность руководителя.
60-летний британский менеджер десять лет работал в команде из Энстоуна, которая тогда выступала как «Бенеттон», «Рено» и «Лотус». Также специалист трудился в оригинальном «Лотусе», «Эрроуз», «Катерхэме», «Торо Россо» и «Уильямсе». В последние несколько лет Стив был спортивным директором «Ф-1», а затем ФИА. Нильсен покинул Федерацию в декабре 2023 года.
Команда «Альпин» находится в поиске нового руководителя после того, как свой пост некоторое время назад решил покинуть Оливер Оукс.
Официально должность Нильсена будет называться менеджер гоночной команды – и специалист будет отчитываться Флавио Бриаторе, с которым у него уже есть опыт работы в прошлом.
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