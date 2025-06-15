Стив Нильсен станет руководителем «Альпин»

Стив Нильсен – новый руководитель «Альпин».

Как стало известно Autosport, команда «Альпин» готовится объявить о назначении Стива Нильсена на должность руководителя.

60-летний британский менеджер десять лет работал в команде из Энстоуна, которая тогда выступала как «Бенеттон», «Рено» и «Лотус ». Также специалист трудился в оригинальном «Лотусе», «Эрроуз », «Катерхэме », «Торо Россо» и «Уильямсе ». В последние несколько лет Стив был спортивным директором «Ф-1», а затем ФИА . Нильсен покинул Федерацию в декабре 2023 года.

Команда «Альпин» находится в поиске нового руководителя после того, как свой пост некоторое время назад решил покинуть Оливер Оукс.

Официально должность Нильсена будет называться менеджер гоночной команды – и специалист будет отчитываться Флавио Бриаторе, с которым у него уже есть опыт работы в прошлом.

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