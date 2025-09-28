Джек Дуэн сохраняет шансы вернуться в основной состав «Альпин» (Planet F1)

Дуэн может вернуться в «Альпин» в 2026-м.

По данным издания Planet F1, резервист «Альпин» Джек Дуэн может вернуться на место основного пилота команды – хотя его шансы невелики.

В недавнем интервью исполнительный советник и временный руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе подчеркнул, что команда рассматривает Франко Колапинто и Пауля Арона как единственных кандидатов на место во втором болиде.

Однако источники Planet F1 сообщают, что с небольшой долей вероятности это место может занять Дуэн, которого понизили в мае этого года. Его имя не было упомянуто Бриаторе, поскольку заданный вопрос имел отношение непосредственно к судьбе Колапинто и Арона.

Флавио Бриаторе о составе пилотов «Альпин»: «Выбор будет сделан между Колапинто и Ароном»