Эстебан Окон об идее реверсивной решетки: «Она добавила бы зрелищности – но искусственной. Это не впишется в «Ф-1»

Окон не поддержал идею реверсивной решетки в «Ф-1».

Пилот «Хааса » высказался против введения реверсивной решетки в «Формулу-1».

«Честно говоря, я нахожу это неестественным. «Формула-1 » должна представлять из себя чистый дух гонок, который мы могли ощутить, будучи детьми: побеждают быстрейший пилот и сильнейшая команда.

Реверсивная решетка явно добавила бы зрелищности, но она была бы искусственной. Это не вписалось бы в «Ф-1». Хотя, конечно, реверсивная решетка создала бы для нас возможности, если бы мы не оказались быстрейшими.

В гонке все будут снова ехать в своем темпе. Классическая гонка слишком длинная для реверсивной решетки», – подчеркнул Окон.

Эстебан Окон об увеличении количества этапов в «Ф-1»: «Мы живем в мире потребления. Раньше Гран-при были особенными»

