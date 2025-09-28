10

Жак Вильнев: «Леклер не был впереди Сайнса, как многим хочется думать»

Вильнев отметил роль Сайнса в прогрессе его команд в «Ф-1».

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о влиянии Карлоса Сайнса на прогресс любой команды, в которую он переходит.

На Гран-при Азербайджана пилот «Уильямса» финишировал на подиуме.

«Если вы посмотрите на его карьеру, то, когда он присоединяется к новой команде, у него уходит некоторое время – может, полгода – чтобы набрать темп. Он работает над этим. Но за этот период он помогает стать лучше всей команде. Это происходило везде, где он выступал.

Его напарник всегда был быстрее на пару сотых. Но он был быстрее еще и благодаря той работе, которой занимался Сайнс. И затем уже Сайнс становился быстрее напарника. Даже если посмотреть на Леклера, он не был впереди Сайнса в «Феррари», как многим хочется думать.

Каждый раз, когда Карлос покидал команду, у нее был спад. Каждый раз. И теперь то же самое с «Феррари», – отметил Вильнев.

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
