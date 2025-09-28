Шарль Леклер о регламенте 2026 года: «Если «Феррари» не справится, то это будут очень долгие 4 года»

Леклер предупредил, что для «Феррари» новые правила могут обернуться провалом.

Пилот «Феррари » оценил подготовку «Феррари» к сезону-2026, когда новый регламент вступит в силу.

«Темп развития впечатляет – думаю, это касается всех команд. Очевидно, каждую неделю мы находим новые способы, как все улучшить. С того момента, как я последний раз давал комментарий по этому поводу, все пошло в лучшую сторону – и это хорошо.

Я все еще считаю, что новые правила многое изменят. В некоторых моментах будет очень трудно что-то изменить, так что нам нужно просто адаптироваться к новым машинам. Подход к борьбе станет очень тяжелым.

Но сейчас я воспринимаю это как вызов. Уверен, если мы справимся, то я полюблю новые правила. Если нет, то это будут очень долгие четыре года.

Но пока мы заметно прогрессируем. Это все что я могу сейчас сказать. Посмотрим, где мы окажемся», – высказался Леклер .

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

