Льюис Хэмилтон о болиде «Феррари»: «Это как человек, который не умеет танцевать, не чувствует ритма»
Хэмилтон высказался о своих проблемах с болидом.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, который пока с трудом адаптируется в новой команде, сравнил свои проблемы с управлением болидом с попытками научить танцевать человека, который не чувствует ритма.
«Эта машина…это как человек, который не умеет танцевать. Человек, который не чувствует ритм, понимаете? Пытаться научить танцевать кого-то, кто не чувствует ритма – это очень и очень трудно. Вот как примерно я сейчас ощущаю себя за рулем болида», – рассказал Хэмилтон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
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