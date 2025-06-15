Льюис Хэмилтон о болиде «Феррари»: «Это как человек, который не умеет танцевать, не чувствует ритма»

Хэмилтон высказался о своих проблемах с болидом.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон , который пока с трудом адаптируется в новой команде, сравнил свои проблемы с управлением болидом с попытками научить танцевать человека, который не чувствует ритма.

«Эта машина…это как человек, который не умеет танцевать. Человек, который не чувствует ритм, понимаете? Пытаться научить танцевать кого-то, кто не чувствует ритма – это очень и очень трудно. Вот как примерно я сейчас ощущаю себя за рулем болида», – рассказал Хэмилтон.

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