Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен 2-й стартовой позицией, «Мерседес» гораздо хуже в плане износа шин»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации к Гран-при Канады, с первой позиции стартует гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
По мнению советника австрийской команды Гельмута Марко, Ферстаппен получит преимущество в гоночном режиме.
«Мы довольны.
Если посмотреть на длинные отрезки, «Мерседес» смотрелся гораздо хуже в плане износа шин. В прошлом году [Ферстаппен] также стартовал вторым, и все получилось», – сказал Марко в эфире ServusTV.
Гельмут прокомментировал выбор покрышек – Ферстаппен, как и Расселл, проехал быстрейший круг на «медиуме»:
«Составы были относительно близки, так что мы сохранили оба типа, ведь температура к концу сессии довольно сильно упала.
Трудное решение, и нам либо повезло, либо мы заранее запланировали, чтобы были оба типа шин».
Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й