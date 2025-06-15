Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен 2-й стартовой позицией, «Мерседес» гораздо хуже в плане износа шин»

«Ред Булл» считает успешной квалификацию Ферстаппена в Монреале.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации к Гран-при Канады, с первой позиции стартует гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл .

По мнению советника австрийской команды Гельмута Марко , Ферстаппен получит преимущество в гоночном режиме.

«Мы довольны.

Если посмотреть на длинные отрезки, «Мерседес» смотрелся гораздо хуже в плане износа шин. В прошлом году [Ферстаппен] также стартовал вторым, и все получилось», – сказал Марко в эфире ServusTV.

Гельмут прокомментировал выбор покрышек – Ферстаппен, как и Расселл, проехал быстрейший круг на «медиуме»:

«Составы были относительно близки, так что мы сохранили оба типа, ведь температура к концу сессии довольно сильно упала.

Трудное решение, и нам либо повезло, либо мы заранее запланировали, чтобы были оба типа шин».

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й