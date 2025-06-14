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Руководитель «Астон Мартин» Коуэлл об Алонсо: «Фернандо может заглядывать в боксы любой команды, я не против»

Коуэлл прокомментировал слухи об интересе Алонсо к «Альпин».

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл выразил уверенность в том, что Фернандо Алонсо точно проведет в команде следующий сезон.

Коуэлла спросили, что он думает о сообщении комментатора «Ф-1» Дэвида Крофта, который заявил, что Алонсо за этот уик-энд четырежды посещал боксы «Альпин».

«Фернандо может заглядывать в боксы любой команды, я не против. У него очень много знакомых в разных командах на пит-лейн.

А еще я рад тому факту, что Фернандо связан с нами контрактом на следующий сезон, а также, я надеюсь, он останется с нами на гораздо более длительный срок уже в качестве амбассадора «Астон Мартин».

Работать с Фернандо действительно здорово. Всегда хорошо, когда в команде есть такой человек, который живет конкуренцией, который толкает команду вперед и заряжает ее энергией», – рассказал Коуэлл.

Алонсо рассматривает возможность перехода в «Альпин» (Дэвид Крофт)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoАльпин
Гран-при Канады
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Дэвид Крофт
logoФормула-1
Эндрю Коуэлл
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