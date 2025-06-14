Алонсо рассматривает возможность перехода в «Альпин» (Дэвид Крофт)

По слухам из паддока «Ф-1», Алонсо может вернуться в «Альпин».

По словам комментатора Sky Sports F1 Дэвида Крофта, на Гран-при Канады пилот «Астон Мартин » несколько раз посетил моторхоум команды «Альпин», которую возглавляет Флавио Бриаторе – по совместительству менеджер Алонсо.

«Пока продолжается история со сменами пилотов в «Альпин», возник слух о Фернандо Алонсо . Эти слухи всплыли сегодня утром в паддоке. Фернандо Алонсо четыре раза был в моторхоуме «Альпин » за весь уик-энд.

И речь не о том, чтобы просто повидаться со своим старым приятелем Флавом [Бриаторе] – хотя его мама и папа в городе, так что уверен, они немного пообщались.

Происходит ли что-то, что может заставить Фернандо Алонсо вернуться в Энстоун в четвертый раз? Следите за новостями, это лишь слух из паддока», – сказал Крофт в эфире Sky Sports во время третьей практики.

Гран-при Канады-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

