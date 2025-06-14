Карун Чандок: «За поул на Гран-при Канады должны бороться шесть пилотов»
Чандок предсказывает упорную борьбу за поул в Канаде.
Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандок по итогам свободных заездов отметил, что за победу в квалификации к Гран-при Канады всерьез должны бороться сразу шесть гонщиков, и что победить может любой из них.
«Феррари» определенно в игре. «Макларены» тоже в игре. Ферстаппен всегда готов претендовать на самые высокие места, как и обладатель прошлогоднего поула Расселл. Так что да, за поул должны бороться шесть пилотов», – рассказал Чандок.
Гран-при Канады-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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